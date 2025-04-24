أعلن محافظ جبل لبنان محمد مكاوي للـ "LBCI" انه "مع إقفال باب الترشح للإنتخابات البلدية منتصف ليل الأربعاء الخميس، لا يمكنني الإعلان رسمياً عن فوز اي من المرشحين بالتزكية في بعض البلدات في محافظة جبل لبنان قبل إنقضاء مهلة الإنسحاب المحددة، منتصف ليل 28 من الشهر الحالي، اي ليل الإثنين الثلاثاء، لأنه عند انسحاب اي عضو تصبح البلديات غير مكتملة ويتعين علينا فتح باب الترشح من جديد، وباب الترشح يقفل منتصف ليل الأربعاء - الخميس اي قبل ثلاثة ايام من الإنتخابات. لكن يمكننا القول انه من حيث المبدأ يبلغ عدد البلديات التي حسمت فيها نتيجة الإنتخابات بالتزكية هي ٣٦ بلدية من اصل ٣٣٠ في جبل لبنان، وهي في اكثريتها بلديات صغيرة، وموزعة كالتالي: -قضاء الشوف: ٧ بلديات -قضاء بعبدا: ٣ بلديات (الدليبة - بتبيات - جورة قرصون) -قضاء جبيل: ٥ بلديات (ادة - المنصف - المزاريب وعرستا - فترة - الفيدار ). -قضاء المتن: ٥ بلديات (قرنة شهوان - جورة البلوط - كفرتي - قنابة برمانة - كفرعقاب ) -قضاء عاليه: ٨ بلديات (كفرعمي - بطلون- قماطية - بحمدون - عين الرمانة - عين السيدة - سرحمول - بخشتيه ) -قضاء كسروان: ٨ بلديات (بقعاتة كنعان - زعيترة - جورة بدران - الكفور - بزمار - عير الريحانة - المعيصرة - شننعير ) اضاف "اما من الناحية اللوجستية فقد وصلت صناديق الإقتراع الى مبنى المحافظة وستوزع على المراكز صباح السبت."

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جبل لبنان: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية من اصل 330 في جبل لبنان والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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