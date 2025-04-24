شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: ذكرى تحرير سيناء تظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء، ذلك اليوم الذى استعاد فيه رجال مصر البواسل قطعة غالية من أرضه.

وقال السنباطي إن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، موجها تحية تقدير وعرفان لرجال القوات المسلحة لما بذلوه دفاعا عن أرض الوطن، مضيفا: "لقد كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد والعزة والشموخ والكرامة والتضحية.

‏‎وأضاف السنباطي: "نحتفل بأهم وأعظم وأمجد أيام تاريخنا، نتذكر ونعلم الأجيال قصة الكفاح في طريق تحقيق النصر، في مواجهة الصعاب والتحديات من أجل مستقبل وطننا الغالي الذي افتداه أجدادنا بالدماء لنتسلم وطننا مرفوع الهامة خفاقة رايتها.

وتابع لسنباطي: "يأتي الاحتفال في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات جسيمة"، موجها التحية للقيادة السياسية التي عبرت عن مواقف الدولة المصرية وثوابتها التاريخية بحكمة ووطنية، كما أشاد بالموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والمدافع عن القضايا الوطنية التي تستهدف تحقيق الاستقرار والتهدئة والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وذكر السنباطي: "بهذه المناسبة نذكر بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استشعرت مبكرا التحديات الإقليمية والدولية، ما جعلها تمضي قدما في طريق تحديث وتطوير قدرات الجيش المصرى بما يعززها لحماية الأمن القومى المصرى".

وأكد السنباطي على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنمية، وتعمير سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، ومن خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية، موضحا أن التنمية والتعمير هي قضية أمن قومي.