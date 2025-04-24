شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور إيهاب سعد عثمان رئيسا للجنة الصحة وعضوا بالهيئة العليا لحزب الوعى والان مع تفاصيل الخبر

بعد الاطلاع على قانون الاحزاب ولائحة النظام الأساسى لحزب الوعى، قرر الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، اعتماد قرار الدكتورة شيرين الشواربى سكرتير عام الحزب، بتكليف الاستاذ الدكتور إيهاب سعد عثمان، رئيسًا للجنة الصحة بحزب الوعى وعضوا بالهيئة العليا للحزب.



يذكر أن الاستاذ الدكتور إيهاب سعد عثمان، يعمل أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى دنيا العيون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفى توب كير للعيون، نائب رئيس مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون(Meaco)،حاصل على زمالة ما بعد الدكتوراة من جامعة كلود برنار بفرنسا فى الفترة من (1996-1997)، أسس اول مركز لاورام العيون فى مصر تابع للمركز القومى للعيون والذى افتتح فى مارس 2003

البضائع، مؤلف كتاب تثقيفى عام صادر عن دار اخبار اليوم حول الوقاية من أمراض العيون وتشخيصها وإدارتها بما فى ذلك مشاكل الشبكة وأورام العين وشارك فى تحالف الجمهورية الجديدة عام 2014.



يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُخطر به كافة الجهات التنظيمية بالحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.