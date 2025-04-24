اخبار العالم

مقتل طالب وإصابة 3 في هجوم بسكين داخل مدرسة فرنسية

0 نشر
د ب أ- باريس 0 تبليغ

  • مقتل طالب وإصابة 3 في هجوم بسكين داخل مدرسة فرنسية 1/2
  • مقتل طالب وإصابة 3 في هجوم بسكين داخل مدرسة فرنسية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طالب وإصابة 3 في هجوم بسكين داخل مدرسة فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طالب حتفه وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مدرسة ثانوية خاصة في مدينة نانت غربي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر بالشرطة.
وقالت صحيفة "أوست فرانس"، إن الشرطة ألقت القبض على مدبر الهجوم الذي وصفته بأنه طالب في المدرسة ذاتها، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

ونشرت صحيفة لو باريزيان أيضا خبر الحادث، وأكدت وزيرة التعليم إليزابيث بورن وقوع الهجوم وأعربت عن تعاطفها مع الضحايا.
وقالت الصحف الفرنسية إن المهاجم دخل فصلين دراسيين في المدرسة وقام بطعن أربعة طلاب.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا