شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات بقواعد جديدة لتعزيز السلامة على الطرق في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الطرق في الاتحاد الأوروبي

تفتيش دوري للسيارات الكهربائية

الدمام - شريف احمد - اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إعادة هيكلة قانون تسجيل السيارات والسلامة على الطرق في الاتحاد الأوروبي لتحسين السلامة على الطرق والتلوث الهوائي.وقال مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة لتقليل الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الطرق بواقع 50 % بحلول 2030".وأضاف: "مبادرة اليوم تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في أن تصبح طرقنا أكثر أمانا وهواءنا أنظف وحياة مواطنينا أسهل".وتأمل بروكسل أن القواعد الأكثر صرامة سوف تنقذ نحو سبعة آلاف روح وتحول دون وقوع نحو 65 ألف إصابة خطيرة بين 2026 و2050.ويشمل المقترح عمليات تفتيش فنية دورية للسيارات الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار العدد المتنامي للسيارات التي تعمل بالبطاريات على الطرق الأوروبية وأيضا التكنولوجيات الناشئة.وسوف تفحص فنيا السيارات والسيارات الفان، التي مر عليها أكثر من عشر سنوات.