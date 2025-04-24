النشرة: التوصل الى تأليف لائحة توافقية في غوسطا برئاسة زياد الشلفون

علمت "النشرة" أن بلدة غوسطا الكسروانية لن تشهد انتخابات بلدية بعد أن توصل اهالي البلدة والاحزاب الى تأليف لائحة توافقية برئاسة رئيس البلدية الحالي زياد الشلفون.

وتضم اللائحة: انطوان جرجي اسطفان، ألان سعيد شبير ،بيار رامز سعادة، بسام جوزيف شهوان، جان جرجي باسيل، عصام توفيق بلان، عبدالله ، جوزيف الحكيم، فادي إيلي، برطع مطر، كبريال بولس الخويري، مارك ميشال مناسا، مروان انطوان البري، ناتالي منصور محاسب، ناتالي رزق قزيلي، نعمة الله سليم رزق.

اما المرشحين الى الانتخابات الاختيارية فهم: شربل عبدالله شبير، جو اديب الخويري، داني واكيم برطع.

و المجلس الاختياري فهم كريمة طانيوس الهاشم، سيمون عبدالله بلان، ريتا فارس فهد.