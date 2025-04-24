متى أطلع ماغرو على تاريخ المجلس العام الماروني ونشاطاته وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والفرنسي

استقبل رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، في مقر المجلس في المدور، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدستوري عضو الهيئة التنفيذية في المجلس أنطوان صفير وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة ولجنة سيدات المجلس.

وأشار المجلس العام الماروني في بيان، إلى أن "هذه الزيارة شكلت مناسبة للحوار حول قضايا الساعة ولتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي".

ولفت إلى أن "اللقاء استهل بالتطرق إلى الوضع العام في لبنان والمنطقة، وتناول قضايا الشباب اللبناني، الذي ما زال يختار الهجرة كخيار اضطراري بحثا عن مستقبل أفضل، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وذكر أنه "خلال اللقاء، جرى عرض لنشاطات المجلس ودوره الاجتماعي والوطني، فأطلع رئيس المجلس ميشال متى السفير الفرنسي على تاريخ المجلس العام الماروني ونشاطاته وحضوره الفعال بجانب المواطنين عبر خدماته الإنسانية المتنوعة والمساعدات المالية والغذائية والعينية، إضافة إلى التقديمات الطبية والدوائية في مراكزه الصحية، فتم البحث في سبل التعاون بين السفارة الفرنسية والمجلس العام الماروني، لتعزيز قدراته ودعمه في رسالته الاجتماعية والإنسانية، من أجل توسيع نطاق خدماته، لا سيما في ما يخص الرعاية الصحية ودعم الفئات الضعيفة، بما يسهم في التخفيف من معاناة اللبنانيين وتمكينهم من الصمود في وطنهم".