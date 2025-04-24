فوز المجلسين البلدي والاختياري بالتزكية في جدرا

فاز المجلس البلدي في جدرا - الشوف بالتزكية، وضم: المونسنيور جوزيف نقولا القزي، زياد الياس القزي، نزيه الياس القزي، شربل الياس القزي، جورج سامي القزي، سليم إبراهيم الحداد، محمد علي حيدر، نديم مارون القزي والمهندس الياس رفيق القزي.

كما فاز المجلس الاختياري في البلدة بالتزكية، وتألف من: المختار شارل نبيه القزي، والاعضاء: مفيد أنيس القزي، محمد عفيف حيدر وإيلي جان القزي.