وزارة التربية نفت مضمون ما يُنشر حول لقاء الرئيس عون وكرامي: لإستبيان الحقائق قبل نشرها

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أنه "يتم عبر عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التداول بأخبار حول مضمون اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في قصر بعبدا، اضافة الى مضمون نقاشات اجتماع لجنة التربية النيابية".

وأوضح المكتب، ان "ما ورد من معلومات وتصريحات نسبت اليها حول مضمون اللقاء مع الرئيس وخلال اجتماع لجنة التربية النيابية غير دقيق"، لافتاً إلى أن "من يرغب بمعرفة حقيقة اللقاء مع رئيس الجمهورية عليه أن يراجع ما تم نشره على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية حصرا".

وأكد أن "كل ما لا يصدر عن وزارة التربية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها لا يعبر عن الوزيرة كرامي او الوزارة"، مشدداً على ان "اي خطوات يتم او سيتم اتخاذها على اي مستوى كان ، سيتم اطلاع المعنيين عليها مباشرة".