اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه عطفاً على الخبر المتعلق بزيارة وفد معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث "UNITAR"، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، تجدر الاشارة في الخبر إلى ان مبلغ الـ ١٧ مليون يورو مقدم من الحكومة الالمانية، ومعهد "UNITAR" هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ الهبة لجهة دعم الوحدات العسكرية التي قرر لبنان إرسالها إلى الجنوب والبالغ عددها ٤٥٠٠ عسكري .

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية: معهد "UNITAR" هو الجهاز التنفيذي الذي سيتولى تنفيذ هبة الـ17 مليون يورو لجهة دعم الوحدات العسكرية في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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