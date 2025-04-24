نفت أوساط في محافظة البقاع الخبر الذي تم تداوله عن ضغوط تمارس على محافظ البقاع لتمرير مرشحين للعضوية البلدية في قرى البقاع الاوسط، بعد أن رسبوا في امتحان الكتابة لأكثر من مرة، واكدت بان الخبر عار عن الصحة ولا أساس له.

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط في محافظة البقاع نفت الاخبار عن محاولة تمرير مرشحين للعضوية البلدية رسبوا في امتحان الكتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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