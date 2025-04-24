أفادت مراسلة "النشرة"، بأن "مجلس النواب يقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية". كذلك أفادت المراسلة، بأن "مجلس النواب يقر إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مجلس النواب يقر اقتراح قانوني يتعلقا بتنظيم الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية وتعديل أوضاع متعاقدين في الأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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