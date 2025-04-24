الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيدين في محيط بلدة دير سريان

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، انه "تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة اليوم الخميس ٢٤ نيسان ٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيدين في قضاء بنت جبيل، إحداها عُثر عليها في بلدة دير سريان، والأخرى في منطقة الصلعة – محيط بلدة دير سريان، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور الطبي العام، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين وفقاً للأصول المعتمدة.

وأكدت المديرية، على "التزامها مواصلة تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفانٍ ومسؤولية، لكشف مصير جميع المفقودين".