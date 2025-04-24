أشارت "الجماعة الاسلامية" في بيان، إلى أنّ إحدى وسائل الإعلام أوردت في تقرير لها بـ"مصادرة الجيش اللبناني لأعتدة عسكرية وصواريخ تابعة للجماعة الإسلامية في منطقة العرقوب"، موضحة أنّها "لا تملك قواعد عسكرية في المنطقة المذكورة ولا في غيرها، كما تنفي أن يكون لها صلة أو علاقة بالأعتدة والصواريخ المصادرة إذا كان الخبر صحيحا".
ودعت الجماعة "كل وسائل الإعلام الى تقصّي المعلومات من مصادرها تبيانا للحقيقة وصونا لها".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجماعة الإسلامية": لا نملك قواعد عسكرية في العرقوب ولا علاقة لنا بأعتدة عسكرية تمت مصادرتها بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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