الحوثي: لا ينبغي لا على المستوى الرسمي ولا لأي جهة في لبنان أن يوجه أي كلمة إساءة ضد حزب الله

أشار قائد حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة حول مستجدات في غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية، الى أن "العدو الإسرائيلي استمر هذا الأسبوع في لبنان بالقصف الجوي والاغتيالات والشهداء يرتقون بشكل شبه يومي"، لافتاً الى أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان تستمر بالقصف الإسرائيلي على القرى والتمشيط الناري وجرف الطرق ومنع أي عودة للحياة".

وقال الحوثي "العدو الإسرائيلي يستهدف البيوت الجاهزة والجوانب الخدمية ويستهدفهم أثناء عملهم في الأراضي الزراعية جنوب لبنان، ولم يكتفِ بالاعتداءات في القرى الحدودية جنوب لبنان بل وسع عدوانه باتجاه العمق اللبناني".

وذكر أن "حزب الله كسر العدو الإسرائيلي في كل مراحل الصراع منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وحتى التحرير عام 2000 وفي حرب تموز 2006"، مضيفاً "العدو الإسرائيلي وقف عاجزا على أعتاب القرى الحدودية اللبنانية لما يقارب الشهرين دون تحقيق تقدم أو اختراق فعلي".

وتابع "حزب الله حينما أتى اتفاق وقف إطلاق النار التزم ونفذ كل ما عليه بينما العدو الإسرائيلي ليس فقط يخرق الاتفاق بل بما هو اكثر من الخرق، فاعتداءات العدو الإسرائيلي في لبنان كبيرة وانتهاكات جسيمة ولذلك المسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة اللبنانية".

وأضاف "ينبغي أن يكون كل الجهد اللبناني على المستوى الرسمي والشعبي هو الضغط على العدو الإسرائيلي لتنفيذ ما عليه في الاتفاق، ولا ينبغي لا على المستوى الرسمي ولا لأي جهة أن يوجه أي كلمة إساءة ضد حزب الله، فليس هناك أي التزامات لم يفِ بها حزب الله فيما يتعلق بالاتفاق".

وأردف "حينما يتجه البعض في لبنان وينطقون بنفس منطق العدو الإسرائيلي ضد حزب الله هذا خيانة للبنان وعمل لخدمة العدو".