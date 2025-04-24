أبدى وزير الخارجية الإيرني عباس عراقجي، عن استعداده لزيارة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإجراء نقاشات بشأن برنامج بلاده النووي. وقال عراقجي، في تصريح له، "بعد المشاورات الأخيرة التي أجريتها في موسكو وبكين، أنا مستعدّ لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن"، مضيفا أنّه منفتح لإجراء محادثات"ليس فقط بشأن القضية النووية، ولكن في كل مجال آخر من مجالات الاهتمام والقلق المشتركين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: مستعدّ لاتخاذ الخطوة الأولى بزيارات إلى باريس وبرلين ولندن لإجراء نقاشات حول البرنامج النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.