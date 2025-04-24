أعلن الفاتيكان، أنّ نحو 50 رئيس دولة وعشرة ملوك أكدوا حتى الآن حضورهم جنازة البابا فرنسيس المقررة السبت في ساحة القديس بطرس في روما.
وأوضح أنّه "حتى الآن، تأكد حضور 130 وفدا أجنبيًا لجنازة البابا فرنسيس". وفي مقدم المشاركين الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وكان قد أتى أكثر من 50 ألف شخص لزيارة نعش البابا فرنسيس في بازيليك القديس بطرس في روما، حيث يستمر توافد المؤمنين، قبل يومين من جنازته بحضور العديد من قادة العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاتيكان أعلن أن 50 رئيس دولة و10 ملوك سيحضرون جنازة البابا فرنسيس السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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