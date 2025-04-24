شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات بدء من الأحد القادم على النحو التالي:

الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الثاني، خاص بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الثالث، الاثنين المقبل لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهينة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/2026.

وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.