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وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 الأسبوع المقبل

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وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الخميس، 24 أبريل 2025 02:17 م

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات بدء من الأحد القادم  على النحو التالي:

الاجتماع الأول  يوم الأحد المقبل،  لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الثاني، خاص بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الثالث، الاثنين المقبل لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026.

الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهينة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/2026.

وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم  اجتماعاتها  يوم الأربعاء المقبل، بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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