شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتنمية سيناء وجذب المزيد من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين جميعهم، والفترة الأخيرة شهدت تنمية حقيقة لأرض الفيروز، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية على الشعب المصرى، ويؤكد للعالم أجمع مكانتها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الديب:" وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العطرة التي غيرت خريطة المنطقة، التي كانت بمثابة النقطة الفاصلة في التاريخ الحديث، تخوض الدولة المصرية بكل قوة مسيرة للبناء والتنمية والتعمير لشبه جزيرة سيناء، حيث تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بتنمية سيناء، بداية من إطلاق خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وعلى صعيد كل القطاعات".

وأشار الديب، إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وربط جزيرة سيناء بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بمليارات الجنيهات ومشروعات تجاوز عددها حوالي 302 مشروعا في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشاد النائب إبراهيم الديب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما تبذله في سيناء من تنمية شاملة من خلال المشروعات القومية، لتنجح فى تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، و تتعامل مصر مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها بأى شكل من الأشكال.