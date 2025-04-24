شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لقوة الإرادة المصرية وتلاحم الجيش والشعب والان مع تفاصيل الخبر

توجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدا أن هذا اليوم سيظل رمزا خالدا في ذاكرة الوطن، وعنوانا لتضحيات جسيمة قدمها رجال الجيش المصري الأبطال دفاعا عن الأرض والعِرض.

وأشار "الجندي"، إلى أن استرداد سيناء لم يكن فقط نصرا عسكريا في ساحة المعركة، بل كان انتصارا دبلوماسيا أثبتت فيه الدولة المصرية قدرتها على إدارة الملفات السياسية والعسكرية في آن واحد، وهو ما يعكس عبقرية القيادة المصرية آنذاك وتماسك الجبهة الداخلية.

وأكد عضو مجلس الشبوخ، أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدا في استكمال مسيرة التنمية والبناء في سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء سيناء، مشددا على أن التنمية هي الضمان الحقيقي للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل فرصة مهمة لتعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بحجم التضحيات التي بُذلت من أجل أن يظل الوطن حرا مستقلا، داعيا إلى استلهام روح النصر والعمل على دعم الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني، مؤكدا أن تحرير سيناء كان بداية لمسؤولية أكبر في صون الأرض التي رُويت بدماء الشهداء، ومواصلة مسيرة العطاء والبناء من أجل مصر المستقبل.