شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون النيابية فى ذكرى تحرير سيناء: استعدنا قطعة غالية بالعزيمة والإرادة والان مع تفاصيل الخبر

هنأت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها:" ذلك اليوم الذي استعاد فيه الوطن قطعة غالية من أرضه بفضل إرادة وعزيمة لا تعرف المستحيل، اليوم الذي رُفعت فيه راية مصر خفاقة فوق أرضها المقدسة من جديد".

وتابعت الوزارة، "إن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على ما قدمه جنود مصر البواسل من تضحيات عظيمة، وما تحمله رجال القوات المسلحة من فداء وإقدام في ميادين الشرف والبطولة، دفاعًا عن تراب الوطن وسيادته. لقد كتبوا بدمائهم الطاهرة أعظم صفحات المجد، وعاهدوا الله والوطن على أن تبقى مصر حرة أبية، لا تُفرّط في شبر من أرضها، ولا تنحني أمام تحدٍّ أو عدوان".

واختتمت الوزارة بيانها، "وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نؤكد اعتزازنا بتضحيات أبناء القوات المسلحة، ونثمن ما قدموه ويقدمونه من بطولات خالدة لا تنضب، ونجدد العهد على مواصلة دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم الدولة، واستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة".