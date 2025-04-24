سلطات باكستان تطرد مسؤولين هنديين وتتخذ إجراءات ضد الهند تشمل إغلاق مجالها الجوي وتعليق التجارة معها

اتخذت السلطات الباكستانية عدّة إجراءات ضد الهند، حيث علّق التجارة مع الهند بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين جرّاء هجوم مسلّح في كشمير اتهمت الهند باكستان بالوقوف خلفه.

هذا، ورفضت باكستان إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مشددة على أنّ "أي محاولة لانتهاك حقوقنا في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي".

في السياق، أعلنت سلطات باسكتان مستشاري الدفاع من الهند في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية نيسان.

إلى ذلك، شددت باكستان وفق ما نقلت وكالة "رويترز" على أنّها "ستبقى ملتزمة بالسلام".