خارجية الهند طلبت من الباكستانيين مغادرة أراضيها ونصحت رعاياها بمغادرة باكستان

طلبت وزارة الخارجية الهندية من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 نيسان الحالي، كما نصحت رعاياها بغادرة باكستان بأقرب وقت، وذلك على خلفية التوتّر بين الجانبين إثر هجوم مسلّح في كشمير.

وكان قد شدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على أنّ "أعداء الهند ارتكبوا خطأ بمهاجمتنا"، وذلك في تعليق على الهجوم المسلّح الذي وقع في كشمير يوم الثلاثاء.

وقال مودي: "المهاجمون وداعموهم سيعاقبون بما يتجاوز خيالهم".

في السياق، أعلنت الشرطة الهندية، "أننا تعرفنا على 3 مسلحين مشتبه بضلوعهم في الهجوم على السياح في كشمير".

وأمس، أعلنت سلطات الهند، عن عدة إجراءات تصعيدية ضد باكستان منها "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية"، و"إغلاق معبر حدودي"، و"تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند"، محملةً إسلام آباد مسؤولية هجوم شنه مسلحون وقتل 26 شخصاً في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية بكشمير.

وأعلن عن هذه الإجراءات وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأمني، فيما كشف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أن "مجلس الأمن القومي سيجتمع، الخميس، للرد على الإجراءات الهندية الأخيرة".