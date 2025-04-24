الرئيس عون لقائد اليونيفيل: الجيش يواصل انتشاره والانتخابات البلدية ستحصل في كل الجنوب في 24 أيار

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من اليونيفيل، أنّ "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتًا".

وقال الرئيس عون إنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم".

وأكد رئيس الجمهورية أنّ "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الامن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع " اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".

ولفت إلى أنّ "أحد أهداف زياراته الى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية ونحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية".

وأكد رئيس الجمهورية ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وان التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها".

وكان الجنرال لازارو استهل اللقاء بتهنئة الرئيس عون بعيد الفصح المجيد وقدم له التعازي باستشهاد الضابط والعسكريين الاثنين في الانفجار الذي وقع الاحد الماضي في اثناء نقل قذيفة غير منفجرة لتعطيلها وتفجيرها.

وعرض الجنرال لازارو نتائج المحادثات التي اجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لاسيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة، مؤكدا على المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب، والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون الممثلين الرسميين للموارنة في قبرص النائب جون موسى والوزير السابق جيورجيوس لاكوتريبس اللذين نقلا الى رئيس الجمهورية تهاني موارنة قبرص بانتخابه رئيسا للجمهورية وتمنياتهم له بالتوفيق، وعرضا للعلاقات القبرصية- اللبنانية التي سوف تشهد تطورا نوعيا نظرا للعلاقة المميزة التي تجمع بين الرئيس عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي كان اول رئيس جمهورية اجنبي زار قصر بعبدا مهنئا في اليوم التالي لانتخاب الرئيس عون.

وتناول الوفد القبرصي وضع القبارصة الموارنة ومعاناتهم وظروف عيشهم لاسيما وانه يتعذر عليهم الانتقال إلى قراهم والسكن فيها لوجودها في الشطر التركي من قبرص. وتمنى عضوا الوفد على الرئيس عون السعي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لايجاد حل لاوضاع هذه القرى وسكانها وذلك خلال زيارته لتركيا تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس التركي. ثم تطرق البحث الى سبل تفعيل العلاقات بين لبنان وقبرص في المجالات كافة، ونقل النائب موسى الى الرئيس عون تحيات الرئيس القبرصي مجددا دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة قبرص.