شهد سجن رومية احتجاجات من قبل السجناء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، وذلك من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت فيه كتلة "الاعتدال الوطني" بهدف التخفيف من الاكتظاظ داخل السجن، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في سجن رومية للمطالبة بتصويت البرلمان على اقتراح قانون يتعلّق بتخفيف الاكتظاظ بالسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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