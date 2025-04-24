سلامة أصدر قرارًا بإدخال معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

أصدر وزير الثّقافة غسان سلامة، بعد تسجيل معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التّراث العالمي لمنظّمة "اليونسكو"، قرارًا قضى "بإدخال المعرض على لائحة الجرد العام للأبنية التّاريخيّة، نظرًا لأهميّة هذا الصّرح من النّواحي التّاريخيّة والمعماريّة والمدنيّة والثّقافيّة".

وشدّد في هذا القرار على أنّه "لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للمعرض المذكور، دون موافقة المديريّة العامّة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها".