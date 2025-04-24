جشي: من ينظّر في الصالونات لتسليم السلاح فليطرح الخيار الأنسب والأفضل لمواجهة العدو

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي، الى أنّ "من ينظّر في الصالونات لتسليم السلاح، فليطرح الخيار الأنسب والأفضل لمواجهة العدو وكبح أطماعه في أرضنا ومياهنا"، لافتا الى ان "عندما يقال أنّ جيشنا الوطني هو المعني بحماية البلد ومنع العدو من الاعتداء علينا وردعه، فنحن موافقون ولكن علينا العمل على تسليح الجيش بكل الإمكانات اللازمة ليستطيع القيام بالمهام المطلوبة، وعندئذ يطرح موضوع السلاح".
وأكد جشي أن "من حق اللبنانيين جميعاً وأهالي الجنوب خصوصاً أن يعيشوا بأمان بعيداً عن التهديدات والاعتداءات اليومية عليهم من قبل العدو الصهيوني، أما ما قيل بأن "برستيج" الجيش والعلاقات الدولية كافٍ لتحرير الأرض فهذا غير واقعي، وعلى مدى العقود الماضية لم تتحرر أرضنا إلا بفعل المقاومة".
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