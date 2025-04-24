بلدية طرابلس أزالت مخالفة في منطقة الغرباء ويمق طلب من الأهالي إزالة التعديات

نفّذت ​شرطة بلدية طرابلس​ بالتّعاون مع ورش البلديّة وبمؤازرة فصيلة درك السويقة والقوى السّيّارة في قوى الأمن الدّاخلي، حملةً لإزالة مخالفة تعدٍّ على الأملاك الخاصّة في منطقة الغرباء في الزاهرية. وعمد عناصر الدّوريّة على تحطيم المخالفة ومصادرة القواطع الحديديّة.

وأكّد رئيس البلديّة ​رياض يمق​، عزمه على "رفع الظّلم وتنفيذ كل المحاضر والشّكاوى وإراحة المواطنين"، طالبًا من أهالي طرابلس بكل مناطقها "إزالة العوائق والمخالفات والتّعدّيات من الأملاك العامّة والخاصّة ومن الطّرق والأرصفة، وإلّا فسيتم إزالتها ومصادرتها"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الطّلب هو بناءً على رغبة أهل المدينة ومصلحتهم". ولفت إلى "أنّه تلقّى اتصالات عدّة من أهالي طرابلس وسكانها، عبّروا فيها عن سرورهم وشكرهم وتقديرهم لهذا العمل".