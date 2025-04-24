بري خلال جلسة مجلس النواب: حتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو الاسرائيلي

أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال جلسة مجلس النواب، إلى أنّه "حتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو الاسرائيلي".
وكانت قد أفادت قناة "الجديد"، بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام اقترح في جلسة مجلس النواب تأجيل النقاش في كل مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلدية، لأنها بحاجة الى الكثير من النقاش.
وفي وقت سابق، بدأ المجلس النيابي بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني ونقولا صحناوي ونديم الجميل وفؤاد مخزومي وفيصل الصايغ وهاغوب ترزيان.
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