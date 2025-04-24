صراف: انعقاد مؤتمر استثماري دولي في بيروت الخريف المقبل نقطة انطلاق أساسية لبناء لبنان الجديد

اعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف في بيان، أن "المؤتمر الإستثماري الذي ستستضيفه بيروت في الخريف يشكّل خطوة ضرورية وأساسية للبنان في هذه المرحلة"، مشيداً بأ"الإجراءات التي بدأها رئيس الحكومة بالتعاون مع عدد من الوزراء، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى الخارطة الاستثمارية المستقبلية".

كما رحّب بالخطوات الحكومية الجارية، لاسيما التعيينات القضائية والإدارية التي يتم تنفيذها تباعاً، "والمترافقة مع بوادر حلول مالية بدأت بالظهور"، معتبراً أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة إصلاحية متكاملة بدأت بملء الشواغر في المواقع الأساسية في الدولة".

وأكد صراف "أننا كإتحاد مستثمرين نضع كل إمكاناتنا من أجل إنجاح هذا المؤتمر، الذي يشكل نقطة انطلاق أساسية في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون نحو بناء لبنان الجديد، المتقدم والمتطور".

وشدد على أن "الدعوة إلى مؤتمر استثماري جدي يجب أن تأتي من ضمن خارطة طريق واضحة، تشجّع رجال الأعمال على الاستثمار بثقة في لبنان".

وأشار صرّاف إلى أن "رئيس الحكومة سيقوم بتوجيه الدعوات إلى مختلف الدول المهتمة بالإستثمار في لبنان، مع التركيز على الدول الخليجية والعربية، وبخاصة تلك التي تضم جاليات لبنانية فاعلة، إضافة إلى رجال أعمال من أصول لبنانية مقيمين في الخارج".

وأوضح أن "التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية"، مشيراً الى أن" هناك 257 مشروعاً أُعدّت سابقاً في العام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر"، وتُقدّر كلفتها بحوالي 12 مليار دولار، وان تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور".