النشرة: تحديات تواجه مساعي حزب الله وحركة أمل البلدية في العديد من البلدات بسبب الطابع العائلي

أفادت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، بأنه على الرغم من الجهود المبذولة، من قبل "حزب الله" و"حركة أمل"، بهدف رعاية توافقات في الإنتخابات البلدية، داخل القرى والبلدات التي يتمتعان بها بنفوذ واسع، إلا أن ذلك يواجه تحديات كبيرة، سواء كان ذلك في الجنوب أو البقاع، بسبب الطابع العائلي الذي يسيطر على هذا الإستحقاق، في حين أن الجانبين يحرصان على عدم الذهاب إلى أسلوب الكسر، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك.

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