النشرة: الشويفات تتجه إلى مواجهة حامية بين لائحة مدعومة من الأحزاب وأخرى مجتمع مدني

أفادت مصادر "النشرة" بأن "الإنتخابات البلدية في مدينة الشويفات تتجه إلى مواجهة حامية بين لائحتين: الأولى مدعومة من "الحزب الديمقراطي اللبناني" والحزب "التقدمي الاشتراكي" برئاسة نضال الجردي، بينما الثانية تمثل المجتمع المدني في المدينة، لكن المفارقة أنها تضم شخصيات محسوبة على الأحزاب، لا سيما "الإشتراكي".
بالتزامن، علمت "النشرة" أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" أبلغ الجردي بأنه ملتزم به على المستوى الشخصي، لكنه غير ملتزم بالإقتراع لصالح اللائحة بشكل كامل.
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