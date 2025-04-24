الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بالتعاون مع مستشفى سير الضنية تطلق حملة إجراء عمليات مياه زرقاء في العيون

تقوم الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بالتعاون مع مستشفى سير الضنية بتنظيم حملة إجراء عمليات مياه زرقاء لمرضى من المنطقة، وتمتدّ الحملة على مدى أسبوع وتنتهي الجمعة 25 نيسان 2025 وقد إستفاد منها حوالي الستين مريضاً خضعوا لعمليات في العيون لمعالجة مشكلة المياه الزرقاء.

وفي هذا الاطار أشار رئيس الجمعية الطبية ايلي حداد الى أن "فكرة التعاون لاجراء عمليات العيون في سير الضنية انطلقت على أيام وزير الصحة السابق د.فراس الابيض، وقد تأخر تنفيذه حتى اليوم بسبب الأوضاع التي عصفت بلبنان جراء وقوع الحرب وغيرها وهو لن يكون الوحيد إذ هناك مشاريع أخرى ستقوم الجمعية بتنفيذها في اكثر من اختصاص وفي اكثر من منطقة في لبنان".

بدوره لفت مدير مستشفى سير الضنية بشّار الجمال الى أننا "افتتحنا حملة كبيرة بالتعاون مع الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية وقد طلبنا تسجيل المرضى مسبقاً وهذا ما حصل وقد استفاد أكثر من ستين مريضا من العمليات"، مشيرا الى أن "ضيق الوقت واضطرار الفريق الطبي لمغادرة لبنان في وقت محدد منع من أن يكون العدد أكبر".

وشدد جمال على أن "العمليات أجريت لأشخاص لا يرون والبعض الاخر منهم وضع العين الواحدة أو الاثنتين سيء، وهنا يمكن أن أقول إنه بأقل تقدير إستطعنا أن ننقذ لهم عين واحدة وفي كل الأحوال أصبحوا يرون أفضل"، وأكد الدكتور جمال أن "إجراء هذا النوع من المشاريع في مكان كسير الضنية مهم جدا وقد استفاد منهم الناس لأننا وفرنا على أهالي المنطقة التكاليف والنقليات وقد استفادوا من الجراحة".

كذلك أشارت الدكتورة رنا سعد المشرفة على الفريق الطبي الذي يجري العمليات الى أن "كل شيء جيد والتنظيم ممتاز والهدف من الذي نقوم به هو أن يعود النظرالى المرضى لأن النظر ضعيف نتيجة المياه الزرقاء التي يعانون منها ويبدو أن الناس هنا انتظروا سنوات لأن المياه الزرقاء متقدمة لديهم"، شارحة أننا "وخلال العملية نزيل المياه الزرقاء ونضع العدسات مكانها وحتى الساعة العمليات ناجحة"، لافتة الى أننا "وبعد أن ننتهي ونغادر سنسلم ملفهم الى أطباء سيتابعونهم".

هذا وتنتهي الحملة نهار الجمعة 25 نيسان وسيقام حفل الختام في مستشفى سير الضنية حيث سيحضره اضافة الى مدير المستشفى الدكتور بشار الجمال، رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية الدكتور ايلي حداد وممثّل عن وزير الصحّة وعن نقابة أطباء الشمال.