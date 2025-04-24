غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي عبر صالون الشرف في بيروت الى الفاتيكان للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس. وكان العبسي قد اجرى قبيل مغادرته لبنان اتصالا هاتفيا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اطمأن خلاله الى صحته بعد تعرضه لكسر في الورك وتمنى له الشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر العبسي غادر الى الفاتيكان للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس واطمأن الى صحة الراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.