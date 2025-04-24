"الوطنية للإعلام": وفد من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى المرفأ أبلغ القاضي الحجار رفضه أي تسوية مع البيطار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "وفدًا من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت التي يترأسها إبراهيم حطيط، زار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أبرمت مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار".

وبعد اللقاء وزّعت اللجنة منشورًا في أروقة قصر العدل في بيروت، تهاجم البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وتتهم القضاء بـ"التآمر على دماء الشهداء". وتطالب البيطار بـ"التنحي عن الملفّ وإلّا سيكون الردّ بالشارع ويتحمّل مسؤولية الدماء التي قد تسيل وقد تشعل الشارع من جديد".