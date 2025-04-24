باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن أقفل على 1994 مرشحا

أقفل عند منتصف الليل، باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي. وبلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم في قائمقامية المتن في الجديدة 1994 مرشحاً توزعوا كالآتي: مجالس بلدية: 1464، مختار: 331، هيئة اختيارية: 199.

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