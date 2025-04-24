قوى الأمن: توقيف سوري يقوم بترويج المخدّرات في بلدة العاقبيّة قضاء صيدا

اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "الى توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في بلدة العاقبيّة – قضاء صيدا، والمناطق المجاورة. على الفور، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وتمكّنت من كشف هويّة المروّج وتوقيفه بعد مداهمة مكان إقامته في البلدة المذكورة، ويُدعى: ع. ي. (مواليد عام 1985، سوري)".

ولفتت الى ان "ضُبط في المنزل مواد مخدّرة، على الشّكل التّالي: 1,248 كلغ من مادّة حشيشة الكيف. 29 كيساً موضّباً ومعدًّا للتّرويج. ميزان حسّاس. مبلغ مالي. كما تبيّن أنّ الموقوف قد دخل الأراضي اللّبنانية خلسة. سُلِّمَ مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".