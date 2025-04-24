اشار النائب طوني فرنجيه الى أن "لا يسعنا اليوم وبعد التصويت بالإجماع على رفع السرية المصرفية، وبعد تأخير دام أكثر من 5 سنوات، إلّا أن نشكر المجتمع الدولي وصندوق النقد على توجيه بعض المسؤولين اللبنانيين نحو ما يخدم فعلاً مصلحة وطنهم، بعدما كانوا معرقلين في الأمس البعيد ومزايدين في الأمس القريب".
يشار الى ان مجلس النواب أقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل بموجب القانون رقم 30 تاريخ 8-11-2022.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية بعد التصويت على رفع السرية المصرفية: لا يسعنا إلّا أن نشكر المجتمع الدولي وصندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.