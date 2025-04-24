سلام: سيتم إقرار قانون استقلالية القضاء قريبًا ومتمسكون ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها

لفت رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، إلى أنّ "في الشّهرين الماضيين، انطلق مسار جديد في ​لبنان​، عنوانه إعادة بناء الدّولة وتحقيق الإصلاحات الجذريّة على المستويات الاقتصاديّة، الماليّة، الإداريّة والسّياسيّة"، مؤكّدًا "تصميم ​الحكومة اللبنانية​ على ردم فجوة الثّقة الّتي نشأت خلال السّنوات الماضية بين لبنان والدّول العربيّة الشّقيقة".

وأشاد، خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في ​الإمارات​ صقر الغباش، يرافقه الأمين العام لشؤون الرّئاسة في المجلس الوطني طارق المرزوقي، والقائم بأعمال السّفارة الإماراتيّة في بيروت فهد سالم الكعبي، بـ"علاقات لبنان التّاريخيةّ بدولة الإمارات المشكورة على استضافة مئات آلاف اللّبنانيّين، وعلى كل المساعدات الّتي قدّمتها ولا تزال للبنان".

وأشار سلام إلى أنّ "الحكومة ماضية في إقرار خطّة الإصلاح"، معربًا عن تفاؤله بـ"وجود فرصة حقيقيّة لتحقيق ذلك". وأعلن "العمل على إقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ في البرلمان، وهو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح المالي"، مبيّنًا أنّ "خلال الفترة القريبة المقبلة، سيتم إقرار قانون استقلاليّة القضاء لتعزيز السّلطة القضائيّة، ما من شأنه أن يفتح الطّريق أمام حماية الاستثمارات والمستثمرين، يعزّز مكافحة اقتصاد الكاش، ويبني مقوّمات استعادة الثّقة".

وجدّد التّأكيد على أنّ "​الدولة اللبنانية​ متمسّكة بإرساء الأمن والاستقرار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يمثّله ذلك من قرار سيادي يحفظ لبنان وشعبه، ويفتح الطّريق أمام التّعافي على الصّعد المختلفة"، معربًا عن آماله في "عودة المواطنين الإماراتيّين إلى زيارة لبنان قريبًا، خصوصًا في ظلّ الإجراءات الّتي تتّخذها الحكومة اللّبنانيّة والوزارات والأجهزة المعنيّة لحفظ سلامة الطّيران والمسافرين والسّياح". كما أبدى استعداده لإجراء زيارة إلى الإمارات قريبًا.

كما ركّز على "أهميّة الحفاظ على استقرار ​سوريا​، بما ينعكس على دول المنطقة"، معتبرًا أنّ "زيارة الرّئيس السّوري أحمد الشرع إلى الإمارات تساهم في تعزيز هذا الاستقرار، لما للإمارات من دور مهم وأساسي". وأوضح أنّ "لبنان حريص على فتح صفحة جديدة في العلاقات اللّبنانيّة- السّوريّة، مع الإشارة إلى وجوب رفع العقوبات عن سوريا، ما ستكون له انعكاسات إيجابيّة على لبنان، لجهة تسهيل عودة النّازحين السّوريّين، استفادة لبنان من قطاع النفط والغاز، وتفعيل خطوط التّجارة والترانزيت".

من جهته، أشاد الغباش بمواقف سلام "الشفّافة والواضحة"، مثمّنًا تحمّله "للمسؤوليّة في هذه المرحلة"، ومشيدًا أيضًا بـ"تاريخه الحافل الّذي من شأنه أن يساهم في بناء الدّولة". ولفت إلى أنّ "ما تحقّق خلال فترة قصيرة من إنجازات هو محط تقدير لدى الإمارات"، مؤكّدًا "ثقة الإمارات بأنّ لبنان سيستعيد دوره التّاريخي في الدّاخل والخارج، وأنه يمتلك الكثير من الطاقات التي يجدر الاعتزاز بها".

كذلك أشاد بـ"سرعة تشكيل الحكومة وبالوزراء، وبالإجراءات المتّخذة ولا سيما في مطار بيروت الدولي وعلى طريق المطار، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنيّة"، معتبرًا أنّ "زيارته تفتح الآفاق للعودة إلى لبنان".

من جهة ثانية، اجتمع سلام مع وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، وعرض معه الأوضاع الأمنيّة في البلاد والتّحضيرات الجارية لإنجاز الانتخابات البلديّة في موعدها المحدّد.