الخارجية: أبلغنا سفير إيران ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية الخاصّة بسيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها

حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية، بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أنّ أماني التقى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا".

وأمس، أكّد أماني في تصريح لقناة "الجديد"، أنّه تلقى "دعوة" من أمين عام وزارة الخارجية للحضور إلى وزارة الخارجية يوم أمس الأربعاء، لكنّه ردّ على الدعوة بالقول إنّه مشغول، مشددًا على أنّه "لا يوجد استدعاء. ونقوم بترتيب الموعد" للزيارة، وذلك بعدتصريح للسفير الإيرانيتحدّث فيه عن نزع أسلحة الدول بضغط أميركي.