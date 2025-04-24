استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، مدير قسم السّلام في معهد الأمم المتّحدة للتّدريب والبحث (UNITAR) Evariste Karambizi، ومدير القسم الدّبلوماسي في المعهد ربيع حدّاد، وتبلّغ منها تقديم 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكريّة الّتي يتم إعدادها للانتشار في الجنوب، في إطار التّجهيز اللّوجستي والتّدريب، تطبيقًا للقرار 1701.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تبلّغ تقديم معهد أممي 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية التي تُعدّ للانتشار بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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