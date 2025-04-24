إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء كسروان على 1504 مرشحين

أُقفل عند منتصف اللّيل، باب التّرشّح إلى الانتخابات البلديّة والاختياريّة في قضاء كسروان- الفتوح، إذ بلغ عدد المرشّحين الّذين قدّموا طلباتهم لدى قائمقام كسروان- الفتوح ستريدا نبهان 1504 مرشّحين، كالآتي: مجالس بلديّة 1164، مختار 223، وهيئة اختياريّة 116".

ومجموع المرشّحين الـ1504 موزَّعين بنسبة 12,31% إناثًا و87,69% ذكورًا، على أن تبدأ مهلة الرّجوع عن التّرشح بدءًا من اليوم حتّى منتصف ليل 28 الحالي.

وكانت القائمقام نبهان قد أشرفت على عمل الموظّفين في القائمقاميّة، الّذين استمرّوا في العمل واستقبال طلبات المرشّحين حتّى منتصف اللّيل، بحيث شهدت مكاتب القائمقاميّة كثافة مرشّحين في فترة المساء استمرّت حتّى ساعة الإقفال.