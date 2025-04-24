الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتَي برج البراجنة- وحورتعلا- بعلبك

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة برج البراجنة- بعبدا المواطنَين (م.م.) وابنه (م.م.) لإطلاقهما النار خلال إشكال بتاريخ 22 نيسان 2025 ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين".

ولفتت أيضًا إلى أنّ "دورية أخرى من المديرية أوقفت في بلدة حورتعلا- بعلبك، المواطن (م.ح.م.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، اعتراض دورية لقوى الأمن الداخلي، تسهيل فرار مطلوب خطير يعمل في الاتجار بالمخدرات، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات".

هذا، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.