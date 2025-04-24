أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية، على "أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والكرامة". وأوضح أنّ "اللبنانيين من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق، وكانوا دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون في الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية: اللبنانيون من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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