إقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل

أُقفل عند منتصف اللّيل، باب التّرشيحات للانتخابات البلديّة والاختياريّة في قضاء جبيل، إذ بلغ عدد الّذين تقدّموا بترشيحاتهم في مكتب قائممقام جبيل بالإنابة نتالي مرعي الخوري 1279 مرشّحًا، وهي على الشّكل الآتي: -مجالس بلديّة 856. - مختار 243. - هيئة اختياريّة 180.

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