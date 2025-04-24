شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: الإخوان يستخدمون معركة الوعي كسلاح لهدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان والباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن التنظيم الإخواني يخوض ما أسماه بـ"معركة الوعي الزائف" ضد الشعب المصري، عبر نشر شائعات مدروسة ومركزة تستهدف تفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح البشبيشي أن الإخوان يعتمدون على آلية التضليل المعنوي، من خلال اختلاق وقائع غير حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ونشرها على نطاق واسع، بالتزامن مع أحداث محلية أو إقليمية، لتضخيم المشكلات وإيهام الناس بأن الدولة تنهار.

وأشار إلى أن هذه الحرب لا تُخاض بالسلاح التقليدي، بل بالإعلام والبوستات والمقاطع المفبركة، التي تستهدف بشكل خاص فئة الشباب، عبر صفحات ومنصات موجهة تروج لأفكار سوداوية تهدف لإحباط المجتمع.

وأضاف أن جماعة الإخوان فقدت تأثيرها السياسي المباشر، لذا تلجأ لحرب ناعمة تشوش على إنجازات الدولة، وتدفع البعض للتشكيك فيها. ودعا البشبيشي إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي، وتكثيف الجهود الإعلامية لفضح أدوات الجماعة وأساليبها.