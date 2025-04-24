شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: الإخوان يعيدون تدوير الشائعات القديمة لإرباك الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت مؤخرًا إلى إعادة تدوير الشائعات قديمة سبق نفيها، بهدف إرباك الشارع المصري وبث البلبلة في توقيتات حساسة تمر فيها الدولة بمرحلة إعادة بناء شامل.

وأوضح الشهابي أن الجماعة تعتمد على تكرار الأكاذيب بطريقة ممنهجة، مثل الشائعات حول نقص السلع، أو تصفية شركات وطنية كبرى، رغم أن هذه الأخبار ثبت زيفها من قبل، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة مدروسة لتقويض ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

وأشار إلى أن الإخوان يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات مدعومة من الخارج، لإضفاء طابع "مصداقية زائفة" على هذه الأكاذيب، مستغلين مشكلات طبيعية تحدث في أي دولة بالعالم.

وأكد الشهابي أن الدولة المصرية تقف على أرض صلبة، وأن وعي الشعب بات الحصن الأول في مواجهة هذه الشائعات الممنهجة، داعيًا الجميع لتحري الدقة وعدم المشاركة في إعادة نشر الأكاذيب حتى دون قصد.