«الفارس الشهم 3» تسير صهاريج مياه للمخيمات في مواصي خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

سيّرت عملية «الفارس الشهم 3» صهاريج مياه الشرب للمخيمات والمخابز والنقاط الطبية في منطقة «مواصي خان يونس»، في استجابةٍ عاجلةٍ بهدف التخفيف من حدة الكارثة المائية التي يعاني منها سكان القطاع.

ويأتي هذا التحرك من عملية «الفارس الشهم3» في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تفاقمت نتيجة النقص الحاد في مياه الشرب، جراء تدمير البنية التحتية المائية بفعل الأحداث الجارية، ولتخفيف معاناة الأهالي في القطاع، حيث يعيش السكان أوضاعًا كارثية مع تصاعد الأزمات الإنسانية والعجز الكبير في الحصول على المياه، لا سيما في مناطق النزوح المكتظة.

وأمس الأول، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع الهيئات المحلية وبلديات جنوب غزة، البدء في تنفيذ مشروع حفر آبار مياهٍ بدائيةٍ في مخيمات النزوح المنتشرة في جنوب القطاع.

وكانت منظمات إنسانية قد حذرت في وقت سابق من توقف عمل محطات التحلية نتيجة إغلاق المعابر ونفاد مخزون المؤسسات في القطاع.

وتُجسد هذه الجهود التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تسخير كافة الإمكانيات للتخفيف من معاناته، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.