ترامب يؤكد قرب التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا صار «قريباً»، لكنه وجه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرفضه التنازل رسمياً عن شبه جزيرة القرم لروسيا.

جاءت تصريحات ترامب في وقت حذر فيه نائب الرئيس جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة ستتخلى عن مساعيها ما لم تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام، في الوقت الذي اجتمع فيه مبعوثون من واشنطن وكييف ودول أوروبية لإجراء محادثات في بريطانيا.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ترامب مستعد لقبول الاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا في شبه جزيرة القرم بصفتها أراضي روسية، لكن زيلينسكي صرّح للصحافيين هذا الأسبوع أنها أراضٍ أوكرانية، وأن الاعتراف بها كأرض روسية «يتعارض مع دستورنا».

وقال دونالد ترامب أمس: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق».

في وقت سابق، قال نائبه جاي دي فانس في الهند للصحافيين «قدمنا مقترحاً واضحاً جداً للروس والأوكرانيين وحان الوقت للطرفين ليقولا (نعم)، وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب من هذه العملية».

وأضاف «يعني ذلك أن الأوكرانيين والروس على حد سواء سيتعيّن عليهم التخلي عن بعض الأراضي التي يملكونها حالياً».

وذكرت التقارير الإعلامية أن المقترح طُرح في البداية أثناء اجتماع مع البلدان الأوروبية في باريس الأسبوع الماضي.

لكن الرئاسة الفرنسية أكدت أمس، أنّ احترام وحدة أراضي أوكرانيا وتطلع أوكرانيا نحو أوروبا، مطلبان مهمّان جداً بالنسبة إلى الأوروبيين.

وتأتي آخر جولة من التحركات الدبلوماسية في ظل موجة قصف جوي روسي جديدة بعد هدنة قصيرة لمناسبة عيد الفصح. وأسفرت ضربة روسية شنّتها مسيّرة على حافلة تنقل عمالاً في مدينة مارغانيتس في جنوب شرق البلاد عن مقتل 9 وإصابة العشرات بجروح، وفق ما أفاد حاكم دنيبروبيتروفسك أمس.

وأفادت السلطات الأوكرانية عن ضربات في مناطق كييف وخاركيف وبولتافا وأوديسا.

وفي روسيا، أفادت تقارير عن إصابة شخص بجروح جراء قصف استهدف منطقة بيلغورود.