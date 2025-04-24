شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الرسوم الجمركية .. 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محكمة التجارة الأمريكية، بسبب سياساتها الخاصة الرسوم الجمركية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات يوم الأربعاء، ضمن موجة صعود الأسواق العالمية عقب تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خططه بخصوص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وحربه التجارية، والتي وجدها المستثمرون مشجعة.

وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 2ر2% بعد ظهر اليوم، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها أمس متجاوزًا خسائر الاثنين الماضي.

بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 591 نقطة بنسبة 5ر1% بحلول الساعة الثانية تقريبًا بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر3%.